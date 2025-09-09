Officiel : Le PSG annonce le transfert d’un «joueur majeur» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est un départ qui a suscité une grande émotion au PSG. Formé au club ou il a été lancé en professionnel en 2013, Presnel Kimpembe est parti et s’est engagé au Qatar Sports Club. Le PSG a d’ailleurs publié un communiqué dans lequel le club officialise le départ d’un «joueur majeur» de l’histoire du club.

C'était annoncé depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel, Presnel Kimpembe quitte le PSG pour la première fois de sa carrière. Le champion du monde 2028, qui ne s'est jamais vraiment remis de sa blessure au tendon d'Achille, s'est ainsi engagé au Qatar Sports Club comme le PSG l'a officialisé par le biais d'un communiqué qui salue le départ d'un «joueur majeur» de l'histoire du club.

Le PSG dit adieu à Kimpembe « Formé au Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe s’engage au Qatar Sports Club dans le cadre d’un transfert définitif, après vingt ans passés en Rouge & Bleu », révèle le communiqué du PSG avant de rendre un hommage à Presnel Kimpembe.