PSG - Signature d’une star : Transfert déjà annoncé ?

Transféré du PSG à Manchester City contre un chèque de 30M€, Gianluigi Donnarumma relève à 26 ans un nouveau challenge. A l’Etihad Stadium, l’Italien devra maintenir le navire mancunien à flot sur le plan défensif. Sinon, la direction des Skyblues décidera de boucler un transfert d’après The Athletic.
Clap de fin au PSG. Dès le 12 août, veille de Supercoupe d’Europe pour le groupe de Luis Enrique dans lequel il n’a pas été inclus, décision du coach qui souhaitait déjà emprunter une autre voie avec un autre gardien : la recrue Lucas Chevalier, plus à l’aise au niveau du jeu au pied. Sur son compte Instagram, Donnarumma annonçait lui-même la fin de son aventure avec le Paris Saint-Germain.
Donnarumma doit changer la donne à City
Lors des ultimes heures du mercato le 1er septembre dernier, Manchester City et le PSG se mettait d’accord sur les termes d’un transfert à 30M€ de Gianluigi Donnarumma à qui il ne restait qu’une seule année sur son contrat à Paris. Grâce au complément du gardien figurant dans l’équipe-type de la dernière campagne de Ligue des champions, Pep Guardiola s’attendrait à percevoir une véritable amélioration au sein de son arrière-garde aux Skyblues.
Donnarumma va décider de la prochaine recrue ?
The Athletic a confié sur son site internet ce lundi, dans le cadre d’une prévision du prochain mercato hivernal, que Gianluigi Donnarumma va énormément peser sur l’éventuelle future recrue de Manchester City. Pep Guardiola souhaitait voir débarquer l’Italien afin de colmater quelques brèches aperçues dans sa défense dernièrement. Si l’ex-portier du PSG n’y parvient pas suffisamment, le technicien espagnol réclamerait à sa direction un transfert au poste de latéral droit.