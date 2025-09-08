PSG - Signature d’une star : Transfert déjà annoncé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Transféré du PSG à Manchester City contre un chèque de 30M€, Gianluigi Donnarumma relève à 26 ans un nouveau challenge. A l’Etihad Stadium, l’Italien devra maintenir le navire mancunien à flot sur le plan défensif. Sinon, la direction des Skyblues décidera de boucler un transfert d’après The Athletic.

Clap de fin au PSG. Dès le 12 août, veille de Supercoupe d’Europe pour le groupe de Luis Enrique dans lequel il n’a pas été inclus, décision du coach qui souhaitait déjà emprunter une autre voie avec un autre gardien : la recrue Lucas Chevalier, plus à l’aise au niveau du jeu au pied. Sur son compte Instagram, Donnarumma annonçait lui-même la fin de son aventure avec le Paris Saint-Germain.

Donnarumma doit changer la donne à City Lors des ultimes heures du mercato le 1er septembre dernier, Manchester City et le PSG se mettait d’accord sur les termes d’un transfert à 30M€ de Gianluigi Donnarumma à qui il ne restait qu’une seule année sur son contrat à Paris. Grâce au complément du gardien figurant dans l’équipe-type de la dernière campagne de Ligue des champions, Pep Guardiola s’attendrait à percevoir une véritable amélioration au sein de son arrière-garde aux Skyblues.