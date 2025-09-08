PSG - Transfert de Barcola : C’est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré un contrat qui court jusqu'en 2028 avec le PSG et toute la confiance dont il dispose de la part de Luis Enrique, Bradley Barcola a été annoncé avec insistance dans le viseur de Liverpool cet été. La presse anglaise confirme d'ailleurs l'intérêt concret des Reds pour l'attaquant français du PSG...

Alors qu'il a perdu sa place de titulaire indiscutable sur le front de l'attaque du PSG avec le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia et la montée en puissance de Désiré Doué, Bradley Barcola reste malgré tout un élément majeur aux yeux de Luis Enrique. L'attaquant français de 23 ans a donc été conservé par le PSG alors qu'il a fait l'objet de nombreuses spéculations durant le mercato estival, et notamment à l'étranger.

Liverpool-Barcola, c'est confirmé ! Liverpool, au même titre que le Bayern Munich, a été annoncé sur les traces de Bradley Barcola cet été, mais le PSG n'a rien voulu savoir et a conservé son attaquant. Le média anglais TBR Football confirme d'ailleurs le vif intérêt des Reds pour Barcola et confirme qu'il s'agissait d'une piste concrète pour renforcer l'attaque.