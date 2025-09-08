Nouvelle piste pour Zidane : La bombe lâchée en Italie !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France dans un an, Zinedine Zidane va-t-il finalement changer d'avis ? Selon la presse italienne, la direction de Fenerbahçe aurait déjà entamé des négociations avec l'entraîneur tricolore pour lui proposer la succession de José Mourinho.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane attend toujours son prochain challenge d'entraîneur. Le départ de Didier Deschamps du poste de sélectionneur de l'équipe de France étant déjà acté pour après la Coupe du Monde 2026, Zidane apparait logiquement comme le grand favori pour sa succession. À moins qu'un club ne relance tout le feuilleton dans un avenir proche...

L'avenir de Zidane relancé ? Selon les révélations de Calciomercato, de nombreux clubs européens auraient récemment approché Zinedine Zidane pour lui offrir un poste d'entraîneur, et l'ancien numéro 10 de l'équipe de France affole donc le marché. Mais un prétendant en particulier pourrait bien se détacher...