Bagarre de Zidane : Il n’a toujours pas digéré !

Tout le monde a gardé en souvenir le coup de boule donné par Zinedine Zidane sur Marco Materazzi en finale de la Coupe du Monde 2006, le dernier souvenir de l'ancien numéro 10 emblématique de l'équipe de France sur un terrain de football. Et Raymond Domenech, sélectionneur des Bleus à cette époque, n'a toujours pas digéré cet excès de colère de la part de son ancien joueur...

Le 9 juillet 2006, alors que l'équipe de France disputait la deuxième finale de Coupe du Monde de son histoire à Berlin contre l'Italie, Zinedine Zidane disputait le dernier match officiel de sa carrière. Et rien ne s'est déroulé comme prévu pour l'ex-numéro 10 des Bleus, qui a finalement été expulsé à la 110e minute de jeu pour un violent coup de boule sur Marco Materazzi. Résultat : l'équipe de France a perdu cette finale aux tirs au but, et cette dernière de Zidane a laissé un goût très amer...

« Je croyais que c'était David Trezeguet » Récemment interrogé dans l’émission Culture Médias sur Europe 1, Raymond Domenech se remémore la scène juste après le coup de boule de Zidane et son expulsion logique : « Le quatrième arbitre a inventé l'arbitrage vidéo ce jour-là. Personne ne l'avait vu, l'arbitre ne l'avait pas vu, le juge de touche ne l'avait pas vu, je ne dis pas que c'était bien. Mais il y avait une petite télévision pour le cameraman qui était posée sur le côté. Le quatrième arbitre a vu les images et il a appelé l'arbitre pour lui dire. Zidane ne montrait rien. Au départ, je croyais même que c'était David Trezeguet », confie l'ancien sélectionneur de l'équipe de France.