Grosse erreur au PSG, l’OM tire la sonnette d’alarme !

Alexis Brunet

Il y a quelques mois, le PSG mettait enfin la main sur la première Ligue des champions de son histoire. Une prouesse de la part des Parisiens qui a fait dire à Nasser Al-Khelaïfi que le football français était donc en très grande forme. Mais selon le propriétaire de l’OM Frank McCourt, le président du club de la capitale se trompe complètement.

Après l’OM en 1993, la France compte maintenant deux clubs ayant remporté la Ligue des champions grâce au PSG il y a quelques mois. Une réussite qui, selon Nasser Al-Khelaïfi, montre le bon état du football français actuellement. Une vision qui n’est malheureusement pas partagée par tous les acteurs.

« Je pense que nous avons une vision nettement différente du sujet » Si pour Nasser Al-Khelaïfi le football français se porte donc bien, ce n’est pas l’avis de Frank McCourt. Lors d’un entretien accordé au Figaro, le boss de l’OM a donc repris celui du PSG à ce sujet. « Joseph (Oughourlian) et moi avons de très bonnes relations avec Nasser. Nous voyons juste le monde différemment. Il a récemment expliqué que le sacre du PSG en C1 était la preuve que les choses fonctionnent bien au sein de la LFP. Pour lui, la Ligue semble fonctionner parce que ça fonctionne bien pour le PSG. Je pense que nous avons une vision nettement différente du sujet. »