Le scandale Pierre Ménès : Eric Zemmour répond sur les noirs en équipe de France !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis ce jeudi, de nombreux internautes s’indignent des propos tenus par Pierre Ménès sur la chaîne de TVL. Au sein de cette dernière, l’ancien consultant de Canal + s’est plaint de la présence de nombreuses personnes noires et maghrébines au sein du club de l’US Torcy, où a évolué son fils. Eric Zemmour a notamment validé ce constat…

Un dérapage raciste terrible… Invité de la chaîne TV Liberté ce jeudi, Pierre Ménès s’est prêté à une anecdote, qui a tourné au fiasco. En évoquant l’inscription de son fils Axel à l’US Torcy, l’ancien consultant de Canal + a directement dénoncé « l’omniprésence » d’enfants « Maghrébins et Noirs » au sein du club situé en Seine-Saint-Denis.

« Il n’y avait que des Maghrébins et des Noirs » « Je suis désolé de le dire, c’était la vérité, dans l’équipe, il n’y avait que des Maghrébins et des Noirs. C’est la réalité du football en Île-de-France, et du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d’honneur en région parisienne, vous verrez qu’il y a en général un blanc sur le terrain. Il est gardien de but ou arrière droit. Et regardez l’équipe de France, aujourd’hui il y a onze Noirs », a raconté Pierre Ménès, évoquant une anecdote qu’il avait déjà raconté à CNews.