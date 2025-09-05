Le scandale Pierre Ménès : Eric Zemmour répond sur les noirs en équipe de France !

Depuis ce jeudi, de nombreux internautes s’indignent des propos tenus par Pierre Ménès sur la chaîne de TVL. Au sein de cette dernière, l’ancien consultant de Canal + s’est plaint de la présence de nombreuses personnes noires et maghrébines au sein du club de l’US Torcy, où a évolué son fils. Eric Zemmour a notamment validé ce constat…
Un dérapage raciste terrible… Invité de la chaîne TV Liberté ce jeudi, Pierre Ménès s’est prêté à une anecdote, qui a tourné au fiasco. En évoquant l’inscription de son fils Axel à l’US Torcy, l’ancien consultant de Canal + a directement dénoncé « l’omniprésence » d’enfants « Maghrébins et Noirs » au sein du club situé en Seine-Saint-Denis.
« Il n’y avait que des Maghrébins et des Noirs »
« Je suis désolé de le dire, c’était la vérité, dans l’équipe, il n’y avait que des Maghrébins et des Noirs. C’est la réalité du football en Île-de-France, et du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d’honneur en région parisienne, vous verrez qu’il y a en général un blanc sur le terrain. Il est gardien de but ou arrière droit. Et regardez l’équipe de France, aujourd’hui il y a onze Noirs », a raconté Pierre Ménès, évoquant une anecdote qu’il avait déjà raconté à CNews.
Zemmour valide Pierre Ménès
En 2022, le politique Eric Zemmour avait regretté la présence de huit joueurs noirs en équipe de France, affirmant que cela ne représentait pas la France et son histoire. Des propos qui ont alors choqué de nombreuses personnes, alors que Eric Zemmour a de son côté validé les mots de Pierre Ménès. Sur son compte X, le candidat à la dernière présidentielle a réagi en écrivant au dessus de l’extrait de TVL : « Tout le monde sait. Tout le monde ment. Mais la vérité triomphe toujours. » En attendant, ces déclarations de Pierre Ménès ont largement provoqué l’indignation de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux...