Lionel Messi : L’annonce choc à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette nuit, l’Argentine a largement battu le Venezuela (3-0), avec à la clé, un doublé de Lionel Messi. Acclamé par la Bombonera, l’octuple Ballon d’Or a fait une annonce choc, avouant dans un long message qu’il s’agissait bel et bien de son dernier match disputé avec l’Albiceleste sur le territoire argentin.

Le génie n’a toujours pas disparu. A 38 ans, Lionel Messi régale toujours. La Pulga a inscrit un doublé avec l’Argentine cette nuit face au Venezuela, avec pour son premier but du match, un joli piqué dont l’ancien joueur du PSG a le secret. Cette soirée aura été remplie d’émotions pour Messi, acclamé par le bouillant public de la Bombonera. A l’issue de la rencontre, l’octuple Ballon d’Or a annoncé la couleur pour son avenir.

« Il est clair qu’aujourd’hui, c’était le dernier match » « Je ne pense pas que je jouerai une autre Coupe du Monde, le plus logique serait que je n’y arrive pas, mais nous y sommes, je suis plein d’espoir et d’enthousiasme. Mais c’est au jour le jour, match après match. Cette année, nous avons eu beaucoup de matchs, beaucoup de séries de matchs. Heureusement, j’ai pu en jouer trois d’affilée, c’est au jour le jour, en suivant mes sensations. Il est clair qu’aujourd’hui, c’était le dernier match avec des points en jeu ici, mais jour après jour, j’essaie de me sentir bien et, surtout, d’être honnête avec moi-même », a ainsi confié Messi, relayé par Foot Mercato.