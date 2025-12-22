Un nouveau crack à l'OM : C'est confirmé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grande promesse du centre de formation de l'OM, Tadjidine Mmadi a signé son premier contrat professionnel en mars dernier. Depuis Roberto De Zerbi lui a donné l'occasion de faire ses premiers pas en compétition, même en Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame. En Coupe de France dimanche, il a même inscrit son premier but. Bilal Nadir confirme le talent en devenir du jeune joueur de 18 ans.

Opposé à Bourg-Péronnas en Coupe de France dimanche, l'OM n'a eu aucun mal à sortir victorieux de cette rencontre (6-0). La soirée s'est même conclue par un but de Tadjidine Mmadi en fin de match, alors qu'il bénéficiait d'un peu plus de temps de jeu cette fois. Peut-être le premier d'une belle série pour ce crack déjà validé par ses camarades.

« Il peut faire de grandes choses ici à Marseille » Buteur pour sa 4ème apparition avec le maillot de l'OM, Tadjidine Mmadi est une pépite de seulement 18 ans qui pourrait marquer les esprits à Marseille. En tout cas Bilal Nadir croit beaucoup en son potentiel. « Tadj' (Mmadi) est un bon garçon. Il travaille dur et a une très bonne mentalité. Il a beaucoup de qualités. S’il continue ainsi et prend son temps, il peut faire de grandes choses ici à Marseille » assure Bilal Nadir, d'après des propos recueillis par Le Phocéen.