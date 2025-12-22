Un nouveau crack à l'OM : C'est confirmé !

Grande promesse du centre de formation de l'OM, Tadjidine Mmadi a signé son premier contrat professionnel en mars dernier. Depuis Roberto De Zerbi lui a donné l'occasion de faire ses premiers pas en compétition, même en Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame. En Coupe de France dimanche, il a même inscrit son premier but. Bilal Nadir confirme le talent en devenir du jeune joueur de 18 ans.
Opposé à Bourg-Péronnas en Coupe de France dimanche, l'OM n'a eu aucun mal à sortir victorieux de cette rencontre (6-0). La soirée s'est même conclue par un but de Tadjidine Mmadi en fin de match, alors qu'il bénéficiait d'un peu plus de temps de jeu cette fois. Peut-être le premier d'une belle série pour ce crack déjà validé par ses camarades.
« Il peut faire de grandes choses ici à Marseille »
Buteur pour sa 4ème apparition avec le maillot de l'OM, Tadjidine Mmadi est une pépite de seulement 18 ans qui pourrait marquer les esprits à Marseille. En tout cas Bilal Nadir croit beaucoup en son potentiel. « Tadj' (Mmadi) est un bon garçon. Il travaille dur et a une très bonne mentalité. Il a beaucoup de qualités. S’il continue ainsi et prend son temps, il peut faire de grandes choses ici à Marseille » assure Bilal Nadir, d'après des propos recueillis par Le Phocéen.
L'OM a trouvé son nouveau crack
Ces derniers mois, Roberto De Zerbi n'a pas hésité à faire appel à de jeunes profils qui débarquent tout juste à ce niveau. C'est le cas de Tadjidine Mmadi, qui a connu sa première face à l'Atalanta en Ligue des champions en jouant les toutes dernières minutes. Reste à savoir si Roberto De Zerbi sera prêt à renouveler l'expérience un peu plus régulièrement à l'avenir.