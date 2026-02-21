En marge de la polémique sur le salary cap, un très gros transfert du Stade Toulousain pourrait capoter

Axel Cornic

Alors qu’Antoine Dupont et Anthony Jelonch disputent actuellement le 6 Nations 2026, avec un match face à l’Italie ce dimanche, leur club traverse une nouvelle période délicate. Après l’affaire Jaminet, le Stade Toulousain est en effet accusé une nouvelle fois pour des contrats de sponsoring concernant les deux stars tricolores. Et ça pourrait bien avoir un impact sur le marché des transferts...

Souvent comparé au Real Madrid dans le football, le Stade Toulousain a régulièrement attiré les plus grandes stars de la planète, qu’elles soient françaises ou étrangères. Et ça pourrait continuer, puisque plusieurs sources ont annoncé qu’un nouveau grand nom devrait débarquer chez les Champions de France en titre, la saison prochaine.

Antoine Dupont critiqué avoir rencontré Zidane et Henry : «Si j’en suis venu à faire cette déclaration…» https://t.co/0DkBOEzPux — le10sport (@le10sport) February 21, 2026

Tommaso Menoncello au Stade Toulousain ? Il s’agit de Tommaso Menoncello, nouveau prodige du rugby italien et élu Meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2024. « Après Albornoz (qui a rejoint Toulon cet hiver), Tommy partira lui aussi en France. Mais il restera jusqu’au mois de mai » avait confié dès décembre dernier le directeur général du club transalpin Antonio Pavanello, dans Il Gazzettino. Le Stade Toulousain aurait cassé la tirelire pour l’avoir, puisque le joueur de la Squadra Azzurra, qui va affronter le XV de France ce dimanche, devrait toucher autour des 10.000€ net par mois.