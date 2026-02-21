En marge de la polémique sur le salary cap, un très gros transfert du Stade Toulousain pourrait capoter

Alors qu’Antoine Dupont et Anthony Jelonch disputent actuellement le 6 Nations 2026, avec un match face à l’Italie ce dimanche, leur club traverse une nouvelle période délicate. Après l’affaire Jaminet, le Stade Toulousain est en effet accusé une nouvelle fois pour des contrats de sponsoring concernant les deux stars tricolores. Et ça pourrait bien avoir un impact sur le marché des transferts...
Souvent comparé au Real Madrid dans le football, le Stade Toulousain a régulièrement attiré les plus grandes stars de la planète, qu’elles soient françaises ou étrangères. Et ça pourrait continuer, puisque plusieurs sources ont annoncé qu’un nouveau grand nom devrait débarquer chez les Champions de France en titre, la saison prochaine.
Tommaso Menoncello au Stade Toulousain ?
Il s’agit de Tommaso Menoncello, nouveau prodige du rugby italien et élu Meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2024. « Après Albornoz (qui a rejoint Toulon cet hiver), Tommy partira lui aussi en France. Mais il restera jusqu’au mois de mai » avait confié dès décembre dernier le directeur général du club transalpin Antonio Pavanello, dans Il Gazzettino. Le Stade Toulousain aurait cassé la tirelire pour l’avoir, puisque le joueur de la Squadra Azzurra, qui va affronter le XV de France ce dimanche, devrait toucher autour des 10.000€ net par mois.
« Je n’ai pas encore signé avec un club, donc je ne sais pas encore de quoi sera fait mon futur »
Evidemment, ce dossier fait beaucoup parler, alors que le Stade Toulousain est accusé d’avoir contourné les règles du salary-cap en Top 14 concernant deux de ses joueurs, Antoine Dupont et Anthony Jelonch. Et le principal intéressé est récemment venu alimenter encore plus les débats, avec une sortie assez surprenante. « Est-ce que j’ai signé à Toulouse ? Ce n’est pas encore sûr, nous verrons donc ce qu’il adviendra. Je n’ai pas encore signé avec un club, donc je ne sais pas encore de quoi sera fait mon futur » a récemment déclaré Tommaso Menoncello à Midi Olympique, avant d’ajouter : « Jouer en Top 14 un jour ? Bien sûr que c’est un objectif ! ».