Antoine Dupont critiqué avoir rencontré Zidane et Henry : «Si j’en suis venu à faire cette déclaration…» 

Désormais, les apparitions d’Antoine Dupont ne se contente plus seulement au monde du rugby. Sa cote de popularité ayant explosé au fil des années, le joueur du Stade Toulousain et du XV de France a vu de nouvelles portes s’ouvrir à lui. C’est ainsi que Dupont a notamment pu rencontrer d’autres célébrités, ce qui lui a alors valu des critiques à certains moments.

Alors qu’on apprécie toujours autant voir Antoine Dupont sur les terrains de rugby, voilà que ces dernières années, on a également pu voir le joueur du Stade Toulousain et du XV de France multiplier les apparitions médiatiques. De quoi lui donner notamment la possibilité de rencontrer Zinedine Zidane ou encore Thierry Henry. Mais voilà que cette médiatisation de Dupont n’était pas du goût de tout le monde, à l’instar notamment de Mourad Boudjellal. En 2023, pour Eurosport, il n’avait alors pas hésité à le faire savoir, balançant sur Antoine Dupont : « Antoine Dupont, on ne le voit dans les magazines, on le voit de partout. Il a rencontré Zidane, Henry, tout le monde, mais sur le terrain, il ne rencontre plus le ballon. Je trouve qu’Antoine Dupont, depuis qu’il a été médiatisé, ce n’est plus Antoine Dupont avec un t, c’est Antoine Dupont avec un d comme dans Tintin. Ce n’est plus le vrai Antoine Dupont. Donc voilà, tu vas oublier les magazines et on retourne au turbin ».

« Je trouve qu’on en a trop fait sur lui pendant la Coupe du monde » Les propos de Mourad Boudjellal n’étaient alors pas passés inaperçus. Et voilà que quelques jours plus tard, l’ancien patron du RCT s’était expliqué sur les raisons de telles critiques à l’encontre d’Antoine Dupont. Ainsi, pour Midi Olympique, Boudjellal se justifiait, confiant : « Je n’ai absolument rien contre Antoine Dupont, au contraire. C’est un joueur exceptionnel, le meilleur du monde et aucun doute n’est permis. Si j’en suis venu à faire cette déclaration, ce n’est pas Antoine Dupont qui était visé. Ce sont tous ceux qui ont décidé de faire de lui une star. Tous ceux qui le mettent sur les abribus, à la une des magazines. Je trouve qu’on en a trop fait sur lui pendant la Coupe du monde. Tout comme on en a trop fait sur d’autres joueurs. Une Coupe du monde se gagne avec des besogneux, des mecs qui bossent. À mon avis, Antoine Dupont paie ici le fait que le rugby français avait besoin de stars ».