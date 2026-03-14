Zappé par Deschamps, il va jouer pour le Maroc : «Un choix par défaut», une déclaration refait surface et passe mal !

Toujours en quête de joueurs pour renforcer son effectif, le Maroc s’intéresse notamment aux binationaux et serait sur le point d’en attirer un. Un joueur qui pourtant il y a quelques années assurait qu’il voulait absolument représenter l’équipe de France et qu’aller dans une autre sélection serait un « choix par défaut », mais qui n'a jamais été convoqué par Didier Deschamps.
D’après les informations de Foot Mercato, de nouvelles têtes vont intégrer la sélection marocaine lors de la prochaine trêve internationale, notamment des binationaux. Ce serait le cas d’Ayyoub Bouaddi (18 ans, LOSC), passé par toutes les équipes de France jeunes des U16 jusqu’aux Espoirs, tout comme Issa Diop.
Comme Bouaddi, Diop choisit le Maroc plutôt que la France
Né et formé à Toulouse avant de rejoindre West Ham puis Fulham, le défenseur âgé de 29 ans aurait choisi de représenter le Maroc, selon FM. Il pourrait même figurer dans la prochaine liste des Lions de l’Atlas si son changement de nationalité sportive est réalisé à temps, avant de participer à la Coupe du monde 2026. Un choix qui a fait réagir sur les réseaux sociaux, où certaines des anciennes déclarations d’Issa Diop ont refait surface, quand il évoquait l’équipe de France.
« C’est l’équipe de France ou rien »
« Même si je ne suis pas sélectionné, je suis à la disposition du sélectionneur. Ce sont ses choix, je continue de travailler pour être sélectionné. Oui, c'est un objectif, j'espère qu'un jour je pourrai évoluer en équipe de France mais pour cela, je dois encore beaucoup progresser », confiait Issa Diop dans un entretien accordé au Canal Football Club en mars 2019. Il assurait alors que c’était « l'équipe de France ou rien. J'ai dit ça parce que je suis né en France, je suis Français, je dois tout à la France et aller dans une autre sélection parce que je n'ai pas été en équipe de France ce serait un petit peu hypocrite de ma part, parce que ce serait aller dans une sélection par défaut, un choix par défaut. Donc oui je suis Français, j'aime l'équipe de France et j'ai envie de jouer pour. Même si je ne suis jamais sélectionné, je ne changerai pas. »