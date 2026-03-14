Zappé par Deschamps, il va jouer pour le Maroc : «Un choix par défaut», une déclaration refait surface et passe mal !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Toujours en quête de joueurs pour renforcer son effectif, le Maroc s’intéresse notamment aux binationaux et serait sur le point d’en attirer un. Un joueur qui pourtant il y a quelques années assurait qu’il voulait absolument représenter l’équipe de France et qu’aller dans une autre sélection serait un « choix par défaut », mais qui n'a jamais été convoqué par Didier Deschamps.

D’après les informations de Foot Mercato, de nouvelles têtes vont intégrer la sélection marocaine lors de la prochaine trêve internationale, notamment des binationaux. Ce serait le cas d’Ayyoub Bouaddi (18 ans, LOSC), passé par toutes les équipes de France jeunes des U16 jusqu’aux Espoirs, tout comme Issa Diop.

🗣️ « 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗔𝗨𝗧𝗥𝗘 𝗖𝗛𝗢𝗜𝗫 𝗤𝗨𝗘 𝗟𝗔 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🇫🇷 serait 𝗛𝗬𝗣𝗢𝗖𝗥𝗜𝗧𝗘 et 𝗨𝗡 𝗖𝗛𝗢𝗜𝗫 𝗣𝗔𝗥 𝗗𝗘́𝗙𝗔𝗨𝗧 ! » disait Issa Diop il y a quelques années.



𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗯𝗲𝗮𝘂𝗰𝗼𝘂𝗽 𝗱’𝗮𝘂𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 (𝗻𝗼𝘁𝗮𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁 𝗹𝗮… https://t.co/KsNHUmEOSY pic.twitter.com/m23MPm4HrT — Actu Foot (@ActuFoot_) March 14, 2026

Comme Bouaddi, Diop choisit le Maroc plutôt que la France Né et formé à Toulouse avant de rejoindre West Ham puis Fulham, le défenseur âgé de 29 ans aurait choisi de représenter le Maroc, selon FM. Il pourrait même figurer dans la prochaine liste des Lions de l’Atlas si son changement de nationalité sportive est réalisé à temps, avant de participer à la Coupe du monde 2026. Un choix qui a fait réagir sur les réseaux sociaux, où certaines des anciennes déclarations d’Issa Diop ont refait surface, quand il évoquait l’équipe de France.