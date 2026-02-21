«J’étais triste» : Une star se lâche sur son mal-être au PSG, «ils ont dépassé les limites»

Alexis Brunet

Cela fait plus de cinquante ans que le PSG existe et il a vu passer de nombreuses stars, surtout depuis l’arrivée du Qatar en 2011. Si pour la plupart cela s’est bien passé à Paris, il existe certaines exceptions. Il y a quelques temps, un joueur s’était d’ailleurs confié sur son mal-être lorsqu’il était sous contrat avec le club de la capitale.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, le PSG a décidé de miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel. Le coach parisien souhaite construire une vraie équipe, ce qui n’était pas forcément le cas il y a quelques années. Les dirigeants du club de la capitale faisaient venir de nombreuses stars qui s’empilaient, mais cela ne formait pas forcément un collectif fort.

« Ce n’était pas vraiment juste la façon dont j’ai été traité » Quand l’on parle de stars du côté du PSG, le nom de Neymar revient inévitablement. Le Brésilien avait été recruté contre 222M€ en 2017 pour tenter de remporter la Ligue des champions, mais cela n’avait pas fonctionné. La fin de l’aventure parisienne de l’attaquant avait été très compliquée, lui qui avait été pris en grippe par une partie des supporters. En décembre 2024, il était d’ailleurs revenu sur le sujet lors d’une interview accordée à RMC Sport. « La première année à Paris a été magnifique, j’ai été très bien accueilli par les supporters, mais les deux ou trois dernières n’ont pas été les mêmes, ce n’était pas vraiment juste la façon dont j’ai été traité. Je pense que Messi a plus ou moins connu la même chose. Pour moi, ils ont dépassé les limites (quand ils sont venus chez lui). Notre relation n’était plus respectueuse, alors que moi, je les ai toujours respectés… C’était vraiment une situation compliquée. J’étais triste de la façon dont on m’a traité à la fin. »