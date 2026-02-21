Kylian Mbappé était «clairement un fainéant», un ancien coéquipier l’a balancé

Repéré très tôt pour ses qualités ballon au pied, Kylian Mbappé gravit rapidement les échelons. C'est d'abord à Monaco qu'il fait beaucoup parler de lui en rejoignant le centre de formation en 2013 à 14 ans. L'attaquant français a fini par y faire ses débuts professionnels et il a disputé 60 matches avec l'équipe première. Mais tous ses coéquipiers ne louent pas forcément ses qualités de travailleur.
Kylian Mbappé a eu ses premiers contacts avec le monde professionnel à l'AS Monaco. Le joueur français a marqué les esprits auprès de ses anciens coéquipiers même si tous ne semblent pas d'accord sur son cas. Il y a quelques années, L'Equipe Explore avait évoqué en détails sur la construction du champion français. Jusqu'à avoir quelques informations sur le tempérament de l'attaquant à Monaco.
« C’était clairement un fainéant ! »
Ancien joueur de l'AS Monaco, Loïc Badiashile a côtoyé Kylian Mbappé pendant un moment puisqu'il a rejoint le centre de formation en 2013. Ce dernier a tenu à faire quelques révélations sur l'attaquant français. « C’était clairement un fainéant ! Les exercices de muscu, devenir costaud, ça le saoulait. Lui, c’était : donne moi le ballon, tu vas voir. Le travail en salle, à part chambrer, rigoler, jongler… Il n’était pas là pour trop travailler » a confié Badiashile.
Mbappé ne travaille pas assez ?
Près de dix ans plus tard, on ne peut pas dire que cette description de Loïc Badiashile soit vraiment surprenante. Depuis toujours, on reproche à Kylian Mbappé de ne pas assez faire d'efforts collectifs dans les situations de défense notamment. L'attaquant français n'a pas vraiment changé sur ce point-là puisque les critiques fusent toujours à ce sujet de nos jours mais il reste évidemment un gros travailleur et ce n'est pas un hasard s'il a parcouru tout ce chemin.