Kylian Mbappé était «clairement un fainéant», un ancien coéquipier l’a balancé

Repéré très tôt pour ses qualités ballon au pied, Kylian Mbappé gravit rapidement les échelons. C'est d'abord à Monaco qu'il fait beaucoup parler de lui en rejoignant le centre de formation en 2013 à 14 ans. L'attaquant français a fini par y faire ses débuts professionnels et il a disputé 60 matches avec l'équipe première. Mais tous ses coéquipiers ne louent pas forcément ses qualités de travailleur.

Kylian Mbappé a eu ses premiers contacts avec le monde professionnel à l'AS Monaco. Le joueur français a marqué les esprits auprès de ses anciens coéquipiers même si tous ne semblent pas d'accord sur son cas. Il y a quelques années, L'Equipe Explore avait évoqué en détails sur la construction du champion français. Jusqu'à avoir quelques informations sur le tempérament de l'attaquant à Monaco.

« C’était clairement un fainéant ! » Ancien joueur de l'AS Monaco, Loïc Badiashile a côtoyé Kylian Mbappé pendant un moment puisqu'il a rejoint le centre de formation en 2013. Ce dernier a tenu à faire quelques révélations sur l'attaquant français. « C’était clairement un fainéant ! Les exercices de muscu, devenir costaud, ça le saoulait. Lui, c’était : donne moi le ballon, tu vas voir. Le travail en salle, à part chambrer, rigoler, jongler… Il n’était pas là pour trop travailler » a confié Badiashile.