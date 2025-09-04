Messi - Signature au Real Madrid : C’est validé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant 17 ans, Lionel Messi a été l’un des ennemis du Real Madrid. La cause ? Son affiliation au rival historique du FC Barcelone. A présent à l’Inter Miami, Messi a par le passé été confronté à Trent Alexander-Arnold et notamment en 2019 pendant la double confrontation en demi-finale de Ligue des champions entre le Barça et Liverpool. Un joueur qui ne l’a pas laissé indifférent.

Ce fut un long processus et des rumeurs qui ont fusé dans la presse au fil des mois. Cependant, Trent Alexander-Arnold aurait pu s’engager en faveur du Real Madrid bien avant l’expiration de son contrat à Liverpool en fin de saison dernière. Par ailleurs, compte tenu de la blessure au genou de Dani Carvajal dès octobre 2024, le comité directeur du champion d’Europe de l’époque songeait à faire venir le latéral droit qui appartenait aux Reds.

Le Real Madrid boucle la signature de Trent Alexander-Arnold. C’est du moins l’information que Marca communiquait entre autres de l’autre côté des Alpes. Finalement, Trent Alexander-Arnold est allé jusqu’au terme de son engagement contractuel envers le club de sa vie où il a d’ailleurs été formé avant de débarquer au Santiago Bernabeu cet été. Une signature logique pour beaucoup d’observateurs et qui va grandement renforcer le Real Madrid.