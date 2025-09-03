Transfert annulé : Une guerre d’ego à l’OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un joueur du Real Madrid, triple vainqueur de la Ligue des champions, aurait pu s’installer dans la cité phocéenne cet été. Dani Ceballos (29 ans) a été en contact avec l’OM et il semblait que l’opération allait avoir lieu au vu de son évolution au fil de la semaine dernière… avant que tout se casse la figure sous décision de l’international espagnol. C’est la version des faits de son entourage lorsque l’Olympique de Marseille dénoncerait une fake news...

Dani Ceballos à l’OM ? Sans contestation possible, c’était la grosse rumeur des transferts du début de semaine dernière à Marseille. Les parties concernées par l’opération se seraient grandement et rapidement rapprochées avec un accord total trouvé pour son prêt d’une saison avec option d’achat à plus de 10M€ selon RMC. Il n’en a rien été et cette information a par ailleurs été démentie par The Athletic ces dernières heures.

Ceballos et l’OM ont discuté Le milieu du Real Madrid de 29 ans est donc resté dans la capitale espagnole qu’il a rejoint du Betis Séville en 2017. Et ce, alors qu’il aurait demandé à ses dirigeants de lui offrir la possibilité de se relancer sportivement ailleurs d’après The Athletic. Une opération délicate en raison de ses émoluments annuels à 4,5M€ nets et de l’indemnité du transfert attendue par le club merengue. Finalement, l’offre de contrat transmise par l’Olympique de Marseille n’aurait pas répondu aux attentes de Ceballos et de son entourage, engendrant l’avortement de sa signature en Provence.