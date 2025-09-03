Affaire Rabiot : L’OM a tenté de se racheter ?

Adrien Rabiot (30 ans) a craqué à la mi-août après une défaite contre le Stade Rennais en ouverture de la saison de Ligue 1 (0-1). Résultat, une bagarre a fait irruption dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, engendrant leurs évictions respectives et départs en Italie. Ayant perdu sa star, l’OM a essayé tant bien que mal de combler ce vide par le recrutement d’une autre star d’après L’Équipe.
« Bonne chance Adrien Rabiot. Le milieu de terrain français s’engage avec l’AC Milan ». Le 1er septembre dernier, 30 minutes après la clôture officielle du mercato estival, l’Olympique de Marseille communiquait sur son compte X sur le départ d’Adrien Rabiot deux semaines après l’altercation d’une « violence extrême » entre le Français et Jonathan Rowe dans le vestiaire à Rennes (0-1). C’était le terme employé par le président Pablo Longoria pour l’AFP quelques heures après l’éviction définitive des deux protagonistes de la bagarre pour mauvaise conduite.
Adrien Rabiot poussé vers la sortie après une bagarre avec Jonathan Rowe
Jonathan Rowe a signé à Bologne lorsque l’international français s’est engagé en faveur de l’AC Milan. Joueur phare de l’effectif de Roberto De Zerbi la saison passée, Adrien Rabiot était censé une fois de plus tenir ce rôle de star à l’OM pour cet exercice 2025/2026 avec la participation en Ligue des champions. C’est pourquoi le comité directeur de l’Olympique de Marseille se serait empressé à mettre la main sur un autre joueur doté de ce statut avant la clôture du marché.
L’OM a chassé une star après Rabiot, la roue de secours Pavard après deux échecs
L’Équipe explique que l’OM aurait relativisé l’impact de l’affaire Rabiot lorsque d’autres sources ont évoqué la volonté des dirigeants d’accueillir une star dans l’optique d’offrir un rayonnement plus important au groupe de Roberto De Zerbi. En ce sens, les dirigeants marseillais ont tenté de faire signer Dani Ceballos et Oleksandr Zinchenko, en vain. Au final, dans la dernière ligne droite du mercato, c’est Benjamin Pavard qui a accepté d’hériter de ce rôle.