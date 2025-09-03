«Je reste» : Le PSG reçoit une réponse officielle en plein match !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Convoité de toutes parts durant le mercato, Maghnes Akliouche a connu un été particulièrement mouvementé. Le crack de l'AS Monaco était notamment dans le viseur du PSG, mais il a finalement décidé de rester sur le Rocher. Un choix qui s'est décidé récemment et qu'il a fait connaître en plein match comme il le raconte.

Présenté comme l'un des plus grands espoirs du football français, Maghnes Akliouche a vécu un été mouvementé. Le crack de l'AS Monaco était notamment dans le viseur du PSG qui avait pour objectif de poursuivre sa nouvelle politique de recrutement qui consiste à miser sur les meilleurs talents tricolores. Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Lucas Chevalier ont tous débarqué pour incarner ce nouveau projet. Mais Maghnes Akliouche a choisi de rester à Monaco.

«J'embrasse l'écusson du club pour montrer que je reste» Interrogé sur son été mouvementé par L'EQUIPE, Maghnes Akliouche révèle d'ailleurs qu'il n'a appris que très récemment qu'il restait à l'AS Monaco et l'a fait comprendre aux fans du club de la Principauté après son but contre Strasbourg : « Il y a trois ou quatre jours seulement. Avant, ce n'était pas forcément arrêté. Quand je marque contre Strasbourg (3-2, le 31 août), j'embrasse l'écusson du club pour montrer que je reste ».