Une victime XXL à l’OM, la terrible conséquence du mercato ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans les dernières heures du mercato estival, l’OM s’est considérablement renforcé en défense. Le club phocéen a notamment fait signer Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. Après la trêve internationale, Roberto De Zerbi pourrait donc se présenter avec une charnière centrale complètement neuve. Mais quid de Leonardo Balerdi ? Le capitaine de l’OM sera-t-il le grande victime du mercato ?

Une fois n’est pas coutume, le mercato a été animé jusqu’au bout à l’OM. Lundi, dernier jour du marché des transferts, le club phocéen a bouclé de nombreuses signatures et pas des moindres. Roberto De Zerbi a notamment vu de nouvelles têtes venir renforcer son arrière-garde avec Emerson comme arrière gauche, mais surtout Nayef Aguerd et Benjamin Pavard en défense centrale. Deux arrivées qui viennent notamment poser la question du futur rôle de Leonardo Balerdi.

Balerdi sur le banc des remplaçants ? Capitaine de l’OM et déclaré intransférable cet été, Leonardo Balerdi n’a clairement pas été irréprochable lors des défaites olympiennes face à Rennes et l’OL. Déjà sous pression, l’Argentin va l’être encore plus avec les arrivées de Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. Au point que pousser Balerdi sous le banc des remplaçants ? Roberto De Zerbi pourrait très bien prendre cette décision fracassante en décident d’aligner le Marocain et le Français en charnière centrale. A moins qu’une autre solution soit trouvée à l’OM…