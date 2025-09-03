Une victime XXL à l’OM, la terrible conséquence du mercato ?

Dans les dernières heures du mercato estival, l’OM s’est considérablement renforcé en défense. Le club phocéen a notamment fait signer Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. Après la trêve internationale, Roberto De Zerbi pourrait donc se présenter avec une charnière centrale complètement neuve. Mais quid de Leonardo Balerdi ? Le capitaine de l’OM sera-t-il le grande victime du mercato ?
Une fois n’est pas coutume, le mercato a été animé jusqu’au bout à l’OM. Lundi, dernier jour du marché des transferts, le club phocéen a bouclé de nombreuses signatures et pas des moindres. Roberto De Zerbi a notamment vu de nouvelles têtes venir renforcer son arrière-garde avec Emerson comme arrière gauche, mais surtout Nayef Aguerd et Benjamin Pavard en défense centrale. Deux arrivées qui viennent notamment poser la question du futur rôle de Leonardo Balerdi.
Balerdi sur le banc des remplaçants ?
Capitaine de l’OM et déclaré intransférable cet été, Leonardo Balerdi n’a clairement pas été irréprochable lors des défaites olympiennes face à Rennes et l’OL. Déjà sous pression, l’Argentin va l’être encore plus avec les arrivées de Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. Au point que pousser Balerdi sous le banc des remplaçants ? Roberto De Zerbi pourrait très bien prendre cette décision fracassante en décident d’aligner le Marocain et le Français en charnière centrale. A moins qu’une autre solution soit trouvée à l’OM…
Quelle défense à l’OM ?
Si Leonardo Balerdi va doc se retrouver en danger à l’OM, pas sûr qu’il soit désormais remplaçant. En effet, Roberto De Zerbi pourrait très bien l’associer à Benjamin Pavard ou Nayef Aguerd, avec le champion du monde français comme arrière droit. Une autre possibilité serait un changement total de dispositif avec un passage à 3 centraux. « J’ai essayé de savoir s’il y a eu des discussions concernant le positionnement de Pavard. On m’a expliqué que ce serait hybride, qu’il n’y a rien de défini. Pourquoi à droite, pourquoi pas dans l’axe. Je pense qu’à terme, selon l’évolution de la saison, on n’est pas à l’abris d’un passage à 3 axiaux », a notamment expliqué Florent Germain sur RMC.
Alors, Leonardo Balerdi va-t-il faire les frais du mercato de l’OM ?