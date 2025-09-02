«Il partait...», un échec XXL confirmé pour l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a mené à bien une grande partie de son recrutement estival en Premier League. Cependant, le tandem Medhi Benatia - Pablo Longoria a tenté un gros coup au Real Madrid. Dani Ceballos avait fait l’objet d’un accord total entre l’institution madrilène et l’OM en milieu de semaine dernière avant que le joueur espagnol se rétracte. Une décision qui en a choqué plus d’un, y compris dans l’intimité du vestiaire du Real Madrid.

Accord trouvé entre l’OM et le Real Madrid pour un prêt d’une saison au terme de laquelle une option d’achat de 15M€ aurait pu être exercée. Voici la bombe que RMC Sport lâchait le mercredi 27 août au sujet de la venue de Dani Ceballos. Cependant, quelques heures plus tard, AS et Marca révélaient tour à tour que l’international espagnol de 29 ans ne viendrait finalement pas renforcer l’entrejeu de l’équipe de Roberto De Zerbi. Et cette décision a été prise par le principal intéressé.

«Il semblait qu'il allait partir pour Marseille» Pour El Chiringuito, Pablo Longoria partageait sa déception quant à l’échec essuyé dans la course à la signature de Dani Ceballos qui a été remplacé par Arthur Vermeeren et Matt O’Riley en fin de mercato. Et au sein même du vestiaire du Real Madrid, la surprise concernant ce coup de théâtre était dans l’air. Appelé en sélection par Luis de la Fuente, Dani Carvajal a commenté le transfert avorté de Ceballos à l’Olympique de Marseille. « Que s'est-il passé avec Ceballos ? J'ai beaucoup confiance en lui et vous devriez lui poser cette question. Il semblait qu'il allait partir pour Marseille, ils étaient en pourparlers, mais finalement, l'opération a échoué ».