Officiel - Signature au PSG : Guardiola est aux anges !

Le PSG a rompu avec le gardien qui l’a amené sur le toit de l’Europe. Remplacé par Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma a fini par trouver chaussure à son pied dans les ultimes instants du mercato estival du côté de Manchester City. Un transfert pour 30M€ officialisé ce mardi et donnant le sourire à Pep Guardiola !

Du côté du Paris Saint-Germain, la séparation avec Gianluigi Donnarumma a pris plus de temps que prévu. Dès la mi-août avec la non-sélection du portier transalpin pour la Supercoupe d’Europe, le principal intéressé expliquait qu’on ne comptait plus sur lui et qu’il espérait pouvoir faire ses adieux aux supporters parisiens tout en adressant une salve de remerciements. Un au revoir qu’il a eu l’occasion de faire au Parc des princes le vendredi 22 août dernier avec un tour d’honneur. Il s’est tout de même écoulé plus d’une semaine avant que Manchester City annonce son transfert pour 30M€ ce mardi matin.

«Nous sommes tous absolument ravis qu'il nous ait rejoints ici à City» Directeur sportif de Manchester City, Hugo Viana a beaucoup œuvré pour que cette opération puisse voir, à temps, le jour. Une fois le transfert entériné, le dirigeant du club mancunien n’a pas dissimulé sa satisfaction sur le site internet officiel de Manchester City. « Le pedigree, la qualité et le palmarès de Gianluigi parlent d'eux-mêmes, et nous sommes tous absolument ravis qu'il nous ait rejoints ici à City. Il a accumulé une riche expérience au plus haut niveau et sait ce qu'il faut pour réussir de manière durable. Dès son plus jeune âge, il a joué au plus haut niveau. C'est inhabituel pour un gardien de but, et cela signifie qu'il arrive ici comme l'un des meilleurs au monde à son poste ».