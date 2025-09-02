Roberto De Zerbi brise sa promesse, c’est le choc à l’OM…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Deuxième du championnat la saison passée avec l’OM, Roberto De Zerbi a occasionnellement dû opter pour un dépannage en défense centrale avec l’alignement d’un milieu axial de formation en la personne de Geoffrey Kondogbia là pour pallier diverses absences au fil de l’exercice. A l’approche de la fin, De Zerbi lui aurait promis que tout ça s’arrêterait cette saison, mais la réalité l’a rattrapé dès le lever de rideau à Rennes…

L’OM a entamé sa campagne 2025/2026 de Ligue 1 par une défaite sur la pelouse du Stade Rennais. Un adversaire contre lequel les hommes de Roberto De Zerbi s’était pourtant imposés au Vélodrome en clôture de l’exercice précédent (4-2). Cette fois-ci, et alors que l’Olympique de Marseille avait évolué en supériorité numérique pendant une heure en raison de l’expulsion d’Abdelhamid Aït Boudlal, Ludovic Blas a crucifié les Marseillais dans le temps additionnel. Victoire des Rennais sur le score d’1 but à 0.

Geoffrey Kondogbia titularisé au poste de défenseur central à Rennes Au cours de cette rencontre, Geoffrey Kondogbia n’a eu d’autre choix que d’évoluer en défense centrale. La faute à la suspension de Facundo Medina et à la titularisation de CJ Egan-Riley dans le couloir droit de la défense de l’OM. L’international centrafricain était aligné aux côtés de Leonardo Balerdi dans la charnière centrale de l’Olympique de Marseille contre Rennes. Et ce, quand bien même on lui avait promis de ne plus l’utiliser à cette position.