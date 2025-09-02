Officiel - Mercato : Un Champion d’Europe s’annonce à l’OM !

Un nouveau mercato très agité vient de se terminer pour l’Olympique de Marseille, qui a multiplié les recrues dans le dernier jour. C’est le cas en défense, avec notamment l’arrivée du latéral gauche italien Emerson Palmieri, qui semble avoir coûté au total seulement 1M€.
C’était bouillant à Marseille. Les dernières heures du mercato ont été riches en rebondissements pour l’OM, qui a enregistré l’arrivée de plusieurs renforts. Et le secteur qui a connu le plus grand changement est la défense, avec notamment les signatures de Benjamin Pavard ou encore de Nayef Aguerd.
« Heureux de rejoindre l’Olympique de Marseille »
Annoncé depuis plusieurs semaines déjà, Emerson Palmieri a lui aussi rejoint l’OM et il en semble très content. « Heureux de rejoindre l’Olympique de Marseille. Un nouveau défi commence, avec beaucoup de motivation et l’envie de tout donner » a expliqué le latéral gauche de 31 ans, sur son compte X.
L’OM après l’OL
« Fier de porter ce maillot et prêt à me battre pour de grandes victoires avec vous ! Allez l’OM » a poursuivi le Champion d’Europe italien, qui connaît bien la Ligue 1 pour l’avoir déjà disputé avec l’OL. Lors de la saison 2021/2022, il avait en effet été prêté par son club de Chelsea, mais son aventure ne s’est finalement pas poursuivie.