Officiel - Mercato : Un Champion d’Europe s’annonce à l’OM !

Axel Cornic

Un nouveau mercato très agité vient de se terminer pour l’Olympique de Marseille, qui a multiplié les recrues dans le dernier jour. C’est le cas en défense, avec notamment l’arrivée du latéral gauche italien Emerson Palmieri, qui semble avoir coûté au total seulement 1M€.

C’était bouillant à Marseille. Les dernières heures du mercato ont été riches en rebondissements pour l’OM, qui a enregistré l’arrivée de plusieurs renforts. Et le secteur qui a connu le plus grand changement est la défense, avec notamment les signatures de Benjamin Pavard ou encore de Nayef Aguerd.

« Heureux de rejoindre l’Olympique de Marseille » Annoncé depuis plusieurs semaines déjà, Emerson Palmieri a lui aussi rejoint l’OM et il en semble très content. « Heureux de rejoindre l’Olympique de Marseille. Un nouveau défi commence, avec beaucoup de motivation et l’envie de tout donner » a expliqué le latéral gauche de 31 ans, sur son compte X.