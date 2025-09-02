23M€ : Le transfert qui va faire une victime colossale à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lors de la dernière journée du mercato estival, l’OM a trouvé un accord avec West Ham pour le transfert de Nayef Aguerd. Une opération estimée à 23M€ et qui devrait rebattre les cartes au sein de la défense marseillaise selon Pierre Ménès. Ce dernier estime que le capitaine Leonardo Balerdi pourrait en faire les frais.

L’OM a sérieusement renforcé son secteur défensif dans la dernière ligne droite du mercato. Emerson Palmieri (31 ans) et Nayef Aguerd (29 ans) sont arrivés en provenance de West Ham, alors qu’un accord a été trouvé avec l’Inter Milan pour le prêt avec option d’achat de Benjamin Pavard (29 ans).

«L’arrivée d’Aguerd devrait un peu changer la donne» En ce qui concerne l’international marocain (55 sélections), il s’agit d’un transfert sec dont le montant est estimé à 23M€, d’après les informations de Foot Mercato. S’il peut être associé à Leonardo Balerdi en défense centrale, Pierre Ménès le voit plutôt prendre la place du capitaine de l’OM.