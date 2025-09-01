Transferts au PSG : Luis Enrique dit non !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG se prépare pour une nouvelle saison intense, Luis Enrique a choisi de garder ses talents sous la main. Comme l’explique L’Équipe, l’entraîneur espagnol n’a pas voulu voir partir certains de ses éléments, disposant pourtant d’un temps de jeu réduit dans la capitale.

La saison s’annonce longue pour les hommes de Luis Enrique, disputant leur premier match de la saison le 13 août dernier contre Tottenham, à l’occasion de la Supercoupe d’Europe, soit un mois après l’ultime rendez-vous du précédent exercice, face à Chelsea pour la finale de la Coupe du monde des clubs. De nombreux observateurs craignent alors de voir le PSG faire face à une hécatombe de blessures dans les mois à venir.

Luis Enrique a refusé des départs Pour éviter un tel scénario catastrophe, Luis Enrique prévoit encore de faire tourner et d’accorder des plages de repos à ses joueurs durant la saison. L’entraîneur du PSG compte ainsi sur un groupe étoffé et aurait refusé de voir partir certains de ses éléments durant l’été.