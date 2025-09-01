8,5M€ : Le PSG va boucler un nouveau transfert !

Alexis Brunet

Le dernier jour du mercato va être animé au PSG. Le club de la capitale ne compte pas recruter, mais vendre certains joueurs sur lesquels Luis Enrique ne compte plus. C’est notamment le cas de Marco Asensio, qui, sauf retournement de situation, va s’engager définitivement avec Fenerbahçe. Le transfert de l’Espagnol va rapporter 8,5M€ à Paris.

Cet été, le PSG n’a pas été très actif sur le mercato, du moins pour ce qui est des achats. En effet, le club de la capitale n’a mis la main que sur Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi et cela devrait s’arrêter là. Le champion de France n’a pas prévu une nouvelle folie lors du sprint final du marché des transferts.

Le PSG cherche à vendre plusieurs joueurs Malgré le fait qu’il ne souhaite recruter personne d’autre, le PSG va quand même se montrer actif lors de ce dernier jour du mercato. Les dirigeants parisiens cherchent à se débarrasser de certains éléments sur lesquels Luis Enrique ne compte plus. On pense notamment à Randal Kolo Muani et Gianluigi Donnarumma, mais d’autres joueurs sont sur le départ.