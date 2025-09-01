8,5M€ : Le PSG va boucler un nouveau transfert !

Le dernier jour du mercato va être animé au PSG. Le club de la capitale ne compte pas recruter, mais vendre certains joueurs sur lesquels Luis Enrique ne compte plus. C’est notamment le cas de Marco Asensio, qui, sauf retournement de situation, va s’engager définitivement avec Fenerbahçe. Le transfert de l’Espagnol va rapporter 8,5M€ à Paris.
Cet été, le PSG n’a pas été très actif sur le mercato, du moins pour ce qui est des achats. En effet, le club de la capitale n’a mis la main que sur Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi et cela devrait s’arrêter là. Le champion de France n’a pas prévu une nouvelle folie lors du sprint final du marché des transferts.
Le PSG cherche à vendre plusieurs joueurs
Malgré le fait qu’il ne souhaite recruter personne d’autre, le PSG va quand même se montrer actif lors de ce dernier jour du mercato. Les dirigeants parisiens cherchent à se débarrasser de certains éléments sur lesquels Luis Enrique ne compte plus. On pense notamment à Randal Kolo Muani et Gianluigi Donnarumma, mais d’autres joueurs sont sur le départ.
Asensio va rejoindre Fenerbahçe
Si le deal Randal Kolo Muani avec la Juventus de Turin ne devrait finalement pas se faire, le PSG va quand même se débarrasser d’un attaquant. D’après les informations du journaliste Ben Jacobs, Marco Asensio devrait s’engager très prochainement avec Fenerbahçe. La formation turque a offert environ 8,5M€ bonus compris au PSG pour son international espagnol, qui va donc retrouver son ancien coéquipier à Paris, Milan Skriniar.