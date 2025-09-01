Transfert d’un attaquant : La décision fracassante du PSG à la dernière minute !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après plusieurs mois de tractations pour Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain aurait décidé de mettre un terme à ses échanges avec la Juventus à quelques heures de la fermeture du marché des transferts. De quoi semer le trouble sur l’avenir de l’international français, n’entrant pas dans les plans de Luis Enrique.

N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani sait depuis longtemps que son avenir ne s’écrit plus dans la capitale. L’international français, prêté à la Juventus par le PSG en janvier dernier, s’imaginait poursuivre sa carrière du côté du Turin, mais faute d’accord entre les deux clubs, un échec se profile dans ce dossier.

Le PSG dit stop pour Kolo Muani Sauf rebondissement, Randal Kolo Muani ne fera pas son retour à la Juventus selon RMC, annonçant la fin des discussions entre les dirigeants du PSG et leurs homologues italiens. Les nombreux changements de la Juve concernant le montage de l’opération ont ralenti les discussions, et fini par convaincre le champion d’Europe en titre de cesser les tractations.