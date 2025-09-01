Transfert d’un attaquant : La décision fracassante du PSG à la dernière minute !

Après plusieurs mois de tractations pour Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain aurait décidé de mettre un terme à ses échanges avec la Juventus à quelques heures de la fermeture du marché des transferts. De quoi semer le trouble sur l’avenir de l’international français, n’entrant pas dans les plans de Luis Enrique.
N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani sait depuis longtemps que son avenir ne s’écrit plus dans la capitale. L’international français, prêté à la Juventus par le PSG en janvier dernier, s’imaginait poursuivre sa carrière du côté du Turin, mais faute d’accord entre les deux clubs, un échec se profile dans ce dossier.
Le PSG dit stop pour Kolo Muani
Sauf rebondissement, Randal Kolo Muani ne fera pas son retour à la Juventus selon RMC, annonçant la fin des discussions entre les dirigeants du PSG et leurs homologues italiens. Les nombreux changements de la Juve concernant le montage de l’opération ont ralenti les discussions, et fini par convaincre le champion d’Europe en titre de cesser les tractations.
Quel avenir pour le joueur de l’équipe de France
Quel sera donc l’avenir de Randal Kolo Muani ? Le PSG et son joueur n’ont plus que quelques heures pour trouver un point de chute. Ces dernières semaines, plusieurs formations de Premier League avaient été citées parmi les prétendants, à l’instar de Tottenham et Manchester United.