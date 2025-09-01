Signature au PSG : «Je n'ai jamais voulu partir», le transfert qui lui a brisé le coeur !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG a changé sa politique sportive à l'été 2022 avec l'annonce du président Nasser Al-Khelaïfi de la fin des strass et des paillettes à Paris. Un an plus tôt, les vedettes arrivées en masse au club avec Sergio Ramos notamment. La légende du Real Madrid ne souhaitait pas mettre un terme à sa collaboration avec le club merengue. Une cicatrice pour Ramos qui s'est livré sur la question en musique.

Ce dimanche 31 août, Sergio Ramos a sorti un nouveau single disponible sur toutes les plateformes de streaming qu'il a intitulé « Cibeles ». Il en a lui-même fait la promotion sur son compte X. Par le biais de cette chanson, le défenseur iconique du Real Madrid a fait un aveu lourd de sens pour lui.

Sergio Ramos signe au PSG avec Lionel Messi, il ne voulait pas ! A l'été 2021, Sergio Ramos pliait bagage et s'installait à Paris. Dans le même temps que Lionel Messi, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes et Georginio Wijnaldum, le champion du monde espagnol signait au PSG. Une arrivée libre de tout contrat qu'il a apprécié au vu de son passage dans la capitale comme il l'a confié dans les médias. Mais au moment de venir, ce fut à contrecœur.