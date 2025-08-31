14M€ : Le transfert inattendu qui va ravir le PSG !

Axel Cornic

Remplacé par Lucas Chevalier dans le onze de départ, Gianluigi Donnarumma n’a plus sa place au Paris Saint-Germain et son avenir est au centre des débats en cette fin de mercato. Le gardien italien pourrait notamment rebondir à Manchester City, mais Pep Guardiola doit d’abord vendre Ederson.

Après la Serie A et la Ligue 1, Gianluigi Donnarumma pourrait découvrir un nouveau championnat cette saison. Celui qui a été l’un des héros de la victoire en Ligue des Champions est poussé vers la sortie à Paris, où on a déjà trouvé son remplaçant. Et il pourrait notamment rebondir en Premier League, avec Manchester City qui aurait ouvert des négociations avec le PSG.

Donnarumma vers City A en croire les dernières informations, les Citizens auraient déjà un accord avec le joueur ainsi que son entourage, mais doivent encore en trouver un avec le PSG. Et si la ligne parisienne semblait dure, avec un montant inflexible de 50M€, les choses semblent avoir changé et il est plus probable que l’opération se boucle à moins.