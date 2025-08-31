Transfert à 10M€ : L’OM boucle un retour !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2023 en provenance de Lorient dans le cadre d’un transfert estimé à environ 10M€, Bamo Meïté n’entre toujours pas dans les plans de l’OM, qu’il devrait bientôt quitter. C’est vers un retour que se dirige le défenseur âgé de 23 ans, qui va être prêté jusqu’à la fin de la saison aux Merlus, sans option d’achat.

Si plusieurs arrivées sont espérées d’ici à la fermeture du marché des transferts, l’OM veut aussi trouver une porte de sortie aux joueurs qui n’entrent pas dans ses plans cette saison. Après Faris Moumbagna (25 ans), prêté avec option d’achat à Cremonese, et Azzedine Ounahi (25 ans), transféré à Gérone, Bamo Meïté devrait lui aussi bientôt quitter Marseille.

Meïté de retour à Lorient Recruté à l’été 2023 en provenance de Lorient, le défenseur âgé de 23 ans avait été prêté à Montpellier en deuxième partie de saison dernière, où il n’a disputé que sept matchs. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’OM, il se dirige vers un nouveau prêt, dans un club qu’il connait bien.