Transfert à 10M€ : L’OM boucle un retour !

Arrivé à l’été 2023 en provenance de Lorient dans le cadre d’un transfert estimé à environ 10M€, Bamo Meïté n’entre toujours pas dans les plans de l’OM, qu’il devrait bientôt quitter. C’est vers un retour que se dirige le défenseur âgé de 23 ans, qui va être prêté jusqu’à la fin de la saison aux Merlus, sans option d’achat.
Si plusieurs arrivées sont espérées d’ici à la fermeture du marché des transferts, l’OM veut aussi trouver une porte de sortie aux joueurs qui n’entrent pas dans ses plans cette saison. Après Faris Moumbagna (25 ans), prêté avec option d’achat à Cremonese, et Azzedine Ounahi (25 ans), transféré à Gérone, Bamo Meïté devrait lui aussi bientôt quitter Marseille.
Meïté de retour à Lorient
Recruté à l’été 2023 en provenance de Lorient, le défenseur âgé de 23 ans avait été prêté à Montpellier en deuxième partie de saison dernière, où il n’a disputé que sept matchs. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’OM, il se dirige vers un nouveau prêt, dans un club qu’il connait bien.
Un prêt sans option d’achat
En effet, d’après les informations de Ouest-France, Bamo Meïté va être prêté à Lorient, qui vient de lourdement s’incliner contre le LOSC (1-7), jusqu’à la fin de la saison. Ce que confirme Foot Mercato, précisant qu’il s’agit d’un prêt sec, sans option d’achat. Le joueur est déjà en route et sa visite médicale est prévue ce dimanche après-midi.