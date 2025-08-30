Officiel : Luis Enrique utilisé pour un transfert à l'OM !

Alexis Brunet

Comme souvent, l’OM va être l’un des acteurs principaux de la dernière ligne droite du mercato. Le club phocéen doit encore recruter certains joueurs et en vendre d’autres. Ce samedi, Azzedine Ounahi a par exemple officiellement rejoint Gérone en Liga et la formation espagnole a utilisé une déclaration de Luis Enrique pour teaser l’arrivée du Marocain.

Intertitre 1 Le mercato ferme officiellement ses portes le 1er septembre à 20h et l’OM n’a donc plus beaucoup de temps pour renforcer son effectif. Le club phocéen veut encore mettre la main sur plusieurs recrues, mais certaines ventes sont aussi à prévoir. Pablo Longoria vient d’ailleurs d’envoyer un joueur en Liga.

Ounahi quitte l’OM pour Gérone Placé sur la liste des indésirables depuis un moment, Azzedine Ounahi a enfin trouvé preneur. Le milieu de terrain quitte l’OM pour rejoindre Gérone en Liga. Le Marocain a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2030. Il était prêté la saison dernière au Panathinaïkos où il s’était relancé en participant à 37 rencontres toutes compétitions confondues pour cinq buts et sept passes décisives.