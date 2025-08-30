Mercato : Un crack s'annonce au PSG pour le futur !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a décidé de se séparer de Naoufel El Hannach. Le jeune joueur de 18 ans a rejoint Montpellier sous la forme d’un prêt sans option d’achat afin de gagner en expérience. Le défenseur central est d’ailleurs très motivé à l’idée de revenir à Paris dans le futur et à y faire carrière.

Après des mois de négociations, le PSG a réussi dernièrement à mettre la main sur Illia Zabarnyi. L’Ukrainien était la grande priorité parisienne cet été, car Luis Enrique voulait renforcer le poste d’axial droit et ainsi apporter un peu de concurrence à Marquinhos. De plus, le champion de France s’est séparé d’un joueur dans ce secteur.

El Hanach a rejoint Montpellier Encore trop jeune pour incarner l’avenir du PSG au poste de défenseur central, Naoufel El Hannach a été prêté par le club de la capitale. Le jeune joueur de 18 ans a rejoint Montpellier pour progresser et, sous les ordres de Zoumana Camara, le Marocain dispose d’un bon temps de jeu. En trois matchs depuis le début de la saison, le droitier compte déjà 210 minutes sur le terrain.