Mercato - OM : La réponse cash lâchée pour Rabiot !

Axel Cornic

Placé sur la liste des transferts après une bagarre dans le vestiaire, Adrien Rabiot est l’un des gros dossiers de cette fin de mercato, l’Olympique de Marseille espère toujours le vendre, avec notamment un retour en Serie A qui évoqué par la presse italienne, du côté de l’AC Milan de son ancien coach Massimiliano Allegri.

On n’y comprend plus rien. Entre Roberto De Zerbi qui multiplie les appels à une réconciliation et son entourage qui s’est emmuré dans le silence, l’avenir d’Adrien Rabiot reste la grosse interrogation du moment. Mais l’OM n’a pas changé d’avis, puisque le milieu de terrain reste sur le départ puisqu’après le PFC il va également rater la rencontre de la 3e journée de Ligue 1 contre l’OL.

L’OM veut 15M€ D’après les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants marseillais espèrent toujours vendre Rabiot avant la fin du mercato, ce lundi 1er septembre. Le prix fixé est de 15M€ et l’OM ne semble pas vraiment être disposé à négocier, ni sur le montant ni d’ailleurs sur la formule, avec un transfert sec qui reste donc la seule solution.