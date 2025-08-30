Mercato - OM : «C’est terminé», la bombe lâchée par De Zerbi sur Rabiot !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dernièrement, Roberto De Zerbi avait surpris tout le monde. En effet, alors que l’OM avait placé Adrien Rabiot sur la liste des transfert, l’Italien avait ouvert la porte à une réintégration du milieu de terrain. Une sortie que personne n’a vu venir, d’autant que quelques jours auparavant, De Zerbi avait clairement prononcé le divorce avec Rabiot.

Reverra-t-on Adrien Rabiot sous le maillot de l’OM ? Suite à l’altercation avec Jonathan Rowe, le Français avait été placé sur la liste des transferts. L’idée du club phocéen était donc de se séparer de son joueur, mais voilà que Roberto De Zerbi, après la rencontre face au Paris FC, avait ouvert la porte à une réintégration de Rabiot. Pourtant, l’Italien avait visiblement été très clair sur le sort qui devait être réservé au Français.

« Ça a pris une ampleur dans le vestiaire pas possible » Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Grégory Schneider a souhaité faire un rappel des faits sur ce qui est arrivé après la rencontre face à Rennes. C’est alors que le journaliste a fait une révélation sur Roberto De Zerbi et Adrien Rabiot. En effet, il a ainsi balancé tout d’abord : « Il faut remettre les chose en place, c’est Rulli qui s’engraine avec Rowe. Rabiot l’interpelle, Rowe insulte Rabiot qui lui met une pèche, ils se battent. Tout cela on le sait. Et à un moment, ça a pris une ampleur dans le vestiaire pas possible. De Zerbi dit : « Asseyez vous ». Ils se sont tous assis sauf un : Adrien Rabiot ».