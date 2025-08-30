Affaire Rabiot : La révélation choc à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Officiellement placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot a vu Pablo Longoria ouvrir la porte à sa réintégration après que Roberto De Zerbi ait déjà tendu la main à son joueur. Et cela tombe bien puisque selon les informations de Jean-Pierre Papin, le milieu de terrain français veut rester à l'OM.

Toujours à l'OM, Adrien Rabiot est pourtant placé sur la liste des transferts depuis 10 jours. Mais alors qu'un départ semblait évident, la tendance commence à évoluer puisque Roberto De Zerbi et Pablo Longoria ont ouvert la porte au milieu de terrain français. Et surtout, Adrien Rabiot souhaiterait rester à l'OM selon les informations de Jean-Pierre Papin, qui était encore au club récemment.

Papin lâche une grosse info sur Rabiot « Ça traîne, et ce n’est jamais bon signe. Ce qui est sûr, c’est qu’Adrien a envie de rester à Marseille, pour moi c’est évident. Les paroles de sa mère ont choqué beaucoup de monde au club. On te parle d’institution, mais pour moi ce genre d’histoire doit se régler entre le joueur, le président, le directeur sportif et le vestiaire », assure l'ancien attaquant de l'OM au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant d'en rajouter une couche.