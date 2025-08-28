Mercato : C’est terminé, une star annoncée avec Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, un gros dossier a animé le mercato estival. Plus titulaire indiscutable au Real Madrid, Rodrygo aurait fortement songé à changer de club. Néanmoins, le Brésilien n’a pas trouvé de clubs réellement intéressés par ses services. Ainsi, le numéro 11 devrait sauf surprise rester en Espagne aux côtés de Kylian Mbappé et Vinicius Jr.

Le Real Madrid a parfaitement lancé sa saison. Avec deux succès en autant de matchs, le club désormais entraîné par Xabi Alonso souhaite laver l’affront de la saison passée. Porté par un excellent Kylian Mbappé déjà auteur de trois buts, le club merengue compte bien disposer d’une force offensive intéressante pour les prochains mois.

Rodrygo a connu un été animé De plus, le club espagnol s’est renforcé cet été, avec les arrivées de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carreras, ou encore de Franco Mastantuono. En revanche, le Real Madrid aurait pu perdre Rodrygo sur ce mercato. Ayant moins de temps de jeu au cours des derniers mois, le Brésilien a été annoncé dans le viseur de plusieurs cadors européens comme le PSG, Manchester City, et Liverpool.