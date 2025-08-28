Rabiot viré : La star de l’OM règle ses comptes, Daniel Riolo annonce de la casse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Rupture entre l’Olympique de Marseille et Adrien Rabiot. La faute, entre autres, à son altercation avec Jonathan Rowe qui lui a valu une expulsion du groupe de Roberto De Zerbi. Annoncé partant avant la fin du mercato prévue pour le 1er septembre, l’international français serait susceptible d’être l’auteur d’une petite vengeance envers l’OM selon Daniel Riolo.

Un clash inattendu a eu lieu dans le vestiaire de l’OM. Le 15 août dernier, à l’occasion du lever de rideau de la saison 2025/2026 de Ligue 1, le dauphin de l’exercice précédent du PSG reprenait où il s’était arrêté : une confrontation contre le Stade Rennais. Et contrairement à la victoire marseillaise sur le score de 4 buts à 2 en mai dernier, l’Olympique de Marseille s’est incliné à Rennes en supériorité numérique (0-1).

«L'OM est vendeur entre 10 et 15M€» De quoi engendrer une colère froide dans le vestiaire de la part d’Adrien Rabiot envers Jonathan Rowe accusé de ne pas être suffisamment solidaire collectivement parlant. Une bagarre a éclaté après coup, entraînant les exclusions définitives du nouvel attaquant de Bologne et de l’international français du groupe. Poussé vers la sortie, Adrien Rabiot est valorisé à 15M€ par l’OM, mais pourrait décider de faire pourrir la situation afin de prendre sa revanche sur le club marseillais. « C'est difficile d'envisager que mardi prochain Rabiot n'ait pas trouvé d'issue parce que je pense que maintenant, l'OM est vendeur entre 10 et 15M€ », avance dans un premier temps Daniel Riolo.