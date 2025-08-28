Transfert : Accord trouvé, l’OM s’en débarrasse !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De retour après son prêt au Panathinaïkos la saison dernière et n’entrant toujours pas dans les plans de l’OM, Azzedine Ounahi a enfin trouvé un nouveau point de chute. L’international marocain va rejoindre Gérone dans le cadre d’un transfert sec. Une opération estimée à 6M€, alors que 30% de sa vente reviendra à Angers.

Après avoir trouvé une porte de sortie à Faris Moumbagna (25 ans), prêté avec option d’achat à Cremonese, l’OM a visiblement bouclé un autre dossier dans le sens des départs. Sauf retournement de situation, Azzedine Ounahi devrait lui aussi très bientôt quitter Marseille et prendre la direction de l’Espagne.

Direction Gérone pour Ounahi En effet, comme indiqué par le journaliste Matteo Moretto, Gérone a trouvé un accord avec l’OM pour le transfert sec de l’international marocain (40 sélections). Une opération estimée à 6M€, alors que Marseille a inclus un pourcentage à la revente dans l’opération, ce que confirme Foot Mercato.