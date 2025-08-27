Transferts : Il prend l’avion et fait ses adieux à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après une longue absence due à une grave blessure, Faris Moumbagna quitte l’Olympique de Marseille pour rejoindre la Cremonese. Sous contrat avec la formation phocéenne jusqu’en 2028, l’attaquant camerounais part en prêt payant de 300 000 €, avec une option d’achat de 7 millions d’euros. Arrivé en Italie, il a évoqué ses impressions et ses ambitions.

Faris Moumbagna avait été recruté en janvier 2024 par l’OM pour renforcer l’attaque et concurrencer Pierre-Emerick Aubameyang, tout en compensant le rendement décevant de Vitinha. Malheureusement, son parcours a été interrompu brutalement par une rupture des ligaments croisés du genou droit, l’éloignant des terrains pendant plusieurs mois. Poussé vers la sortie cet été et invité à reprendre en Pro D2 dès juillet dernier, Moumbagna a travaillé sans relâche pour retrouver sa condition physique. Mais la suite de sa carrière ne s'écriera pas à l'OM.

Un attaquant quitte l'OM Comme indiqué par la presse italienne, Moumbagna débarque à Cremonese, récemment promu en Serie A. Le joueur de 25 ans arrive sous la forme d'un prêt payant de 300 000 €, assorti d’une option d’achat de 7M€. Arrivé en Italie ce mardi soir, l'international camerounais ne s'est pas éternisé devant les caméras. Toutefois, il a eu l'occasion de lâcher quelques mots aux journalistes présents à l'aéroport.