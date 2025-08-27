Transferts : Il prend l’avion et fait ses adieux à l’OM !

Après une longue absence due à une grave blessure, Faris Moumbagna quitte l’Olympique de Marseille pour rejoindre la Cremonese. Sous contrat avec la formation phocéenne jusqu’en 2028, l’attaquant camerounais part en prêt payant de 300 000 €, avec une option d’achat de 7 millions d’euros. Arrivé en Italie, il a évoqué ses impressions et ses ambitions.
Faris Moumbagna avait été recruté en janvier 2024 par l’OM pour renforcer l’attaque et concurrencer Pierre-Emerick Aubameyang, tout en compensant le rendement décevant de Vitinha. Malheureusement, son parcours a été interrompu brutalement par une rupture des ligaments croisés du genou droit, l’éloignant des terrains pendant plusieurs mois. Poussé vers la sortie cet été et invité à reprendre en Pro D2 dès juillet dernier, Moumbagna a travaillé sans relâche pour retrouver sa condition physique. Mais la suite de sa carrière ne s'écriera pas à l'OM.
Un attaquant quitte l'OM
Comme indiqué par la presse italienne, Moumbagna débarque à Cremonese, récemment promu en Serie A. Le joueur de 25 ans arrive sous la forme d'un prêt payant de 300 000 €, assorti d’une option d’achat de 7M€. Arrivé en Italie ce mardi soir, l'international camerounais ne s'est pas éternisé devant les caméras. Toutefois, il a eu l'occasion de lâcher quelques mots aux journalistes présents à l'aéroport.
Moumbagna heureux de débarquer en Italie
Dans une courte déclaration, Faris Moumbagna a affiché sa grande motivation et un enthousiasme palpable. « Je suis prêt à débuter, je suis très heureux de jouer au football à nouveau et j’ai hâte de prendre du plaisir sur le terrain. Cremonese m’a fait confiance et je pense que c’est le meilleur endroit pour moi pour jouer au football à nouveau. J’espère que je pourrais marquer de nombreux buts et faire de nombreuses passes décisives pour aider mes coéquipiers. Forza Cremonese ! » a confié le joueur dans des propos rapportés par le journaliste Luca Bendoni.