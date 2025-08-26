7M€ : L’OM boucle le transfert d’un attaquant !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il s’entraîne avec l’équipe réserve depuis début juillet, Faris Moumbagna est sur le point de quitter l’OM. Un accord a été trouvé avec Cremonese, où l’attaquant âgé de 25 ans va être prêté jusqu’à la fin de la saison. Un prêt payant de 300 000€, assorti d’une option d’achat dont le montant est estimé à 7M€.

Si plusieurs arrivées sont attendues d’ici à la fermeture du marché des transferts, avec les pistes Emerson Palmieri (31 ans, West Ham), Dani Ceballos (29 ans, Real Madrid) ou bien Hamed Junior Traoré (25 ans, Bournemouth), l’OM a également prévu d’être actif dans le sens des départs. Dans cette optique, le premier à s’en aller devrait être Faris Moumbagna (25 ans), sur le point de rejoindre Cremonese.

Option d’achat de 7M€ pour Moumbagna D’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, l’international camerounais (9 sélections) arrivera ce mardi soir, avant de passer sa visite médicale mercredi et s’engager avec le promu de Serie A. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’OM, Faris Moumbagna partira dans le cadre d’un prêt payant de 300 000€ et Cremonese aura une option d’achat de 7M€ pour le recruter définitivement à l’issue de la saison. Comme indiqué par Le 10 Sport, Marseille aimerait aussi se séparer de Neal Maupay dans les derniers jours du mercato.