EXCLU - Mercato - OM : Brentford débarque pour Maupay !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’OM souhaite se séparer de Neal Maupay et a déjà reçu plusieurs offres de clubs étrangers. Et d’après nos sources, c’est au tour de Brentford, son ancien club, de venir à la charge.

Depuis la publication de nos informations du 3 août dernier, révélant l’intention marseillaise de se séparer de Neal Maupay et l’arrivée des premières offres (Trabzonspor et Sassuolo), le dossier continue d’évoluer. Mis à l’écart par l’OM lors de la première journée de Ligue 1, l’attaquant français est poussé vers la sortie. Les révélations de RMC Sport concernant un intérêt de l’OGC Nice sont vraies, les Aiglons font partie des clubs intéressés par Maupay, qui a porté les couleurs azuréennes au début de sa carrière. Et désormais, c’est une autre écurie bien connue du Marseillais qui frappe à sa porte…

Brentford prend contact avec l’OM Selon les révélations exclusives du 10 Sport, Brentford vient d’arriver dans le dossier Maupay. L’ancien club du Français de 29 ans (2017-2019 et 2023-2024) a pris contact avec l’OM pour connaître les conditions d’un transfert. Pour l’heure, le pensionnaire de Premier League n’a pas transmis d’offre mais le contact est établi.