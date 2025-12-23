Messi - Mbappé - Neymar : L'annonce fracassante du PSG !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, Neymar et Lionel Messi ont quitté le PSG. Et un an plus tard, c'est Kylian Mbappé qui a fait ses valises. Malgré tout, le PSG a remporté la toute première Ligue des Champions de son histoire le 31 mai 2025. Un exploit réalisé grâce à Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi et à Luis Campos, qui n'ont pas manqué d'ambitions sans ces superstars.

A l'issue de la saison 2022-2023, le PSG a mis fin à la génération bling-bling. En effet, le club de la capitale s'est séparé de ses superstars une par une, notamment Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti.

PSG : L'énorme forcing d'Al-Khelaïfi, Campos et Luis Enrique En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a également quitté le PSG. En effet, l'attaquant de 27 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Malgré tout, le club de la capitale a soulevé la première Ligue des Champions de son histoire un an plus tard.