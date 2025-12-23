Messi - Mbappé - Neymar : L'annonce fracassante du PSG !

Lors de l'été 2023, Neymar et Lionel Messi ont quitté le PSG. Et un an plus tard, c'est Kylian Mbappé qui a fait ses valises. Malgré tout, le PSG a remporté la toute première Ligue des Champions de son histoire le 31 mai 2025. Un exploit réalisé grâce à Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi et à Luis Campos, qui n'ont pas manqué d'ambitions sans ces superstars.
A l'issue de la saison 2022-2023, le PSG a mis fin à la génération bling-bling. En effet, le club de la capitale s'est séparé de ses superstars une par une, notamment Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti.
PSG : L'énorme forcing d'Al-Khelaïfi, Campos et Luis Enrique
En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a également quitté le PSG. En effet, l'attaquant de 27 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Malgré tout, le club de la capitale a soulevé la première Ligue des Champions de son histoire un an plus tard.
«Tout le monde pensait que le projet était fini sans Messi, Neymar et Mbappé»
Interrogé par L'Equipe, le PSG s'est lâché sur les départs conjugués de Kylian Mbappé, Neymar et de Lionel Messi : « Ce n'est pas comme à (Manchester) United où il y a 25 personnes pour prendre des décisions importantes. Ici, ce trio (Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos) fonctionne vraiment bien. Ça va vite, tout est clair. Tout le monde pensait que le projet était fini sans Messi, Neymar et Mbappé. Ce sont eux en interne qui ont poussé pour réussir à gagner, et vite. Avec une façon de jouer très claire, des joueurs qui ont compris que rien n'était plus important que le club ».