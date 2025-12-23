PSG - Lucas Chevalier : La fin est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que Matvey Safonov a enchaîné les titularisations sous le maillot du PSG ces derniers jours, Lucas Chevalier se retrouve dans une situation très périlleuse de doublure de luxe. Mais Pierre Ménès semble malgré tout persuadé que le calvaire du gardien français sera bientôt terminé et qu'il retrouvera une place de titulaire indiscutable au PSG.

Matvey Safonov est-il le nouveau gardien titulaire du PSG, ou bien son enchaînement de titularisations sur les derniers matchs n'était-il que provisoire, le temps que Lucas Chevalier récupère totalement de sa blessure contractée à Monaco sur un gros tacle de Lamine Camara ? Difficile d'y voir clair à ce sujet pour le moment, mais de son côté, Pierre Ménès affirme que le calvaire de Chevalier au PSG sera bientôt terminé et qu'il retrouvera sa place de titulaire.

« C’est toujours Chevalier qui est programmé pour être le titulaire » « Je pense que dans l’esprit de Luis Enrique, c’est toujours Chevalier qui est programmé pour être le titulaire, et ce pour de nombreuses années au PSG. C’est une coupure forcée parce qu’il avait été blessé par Lamine Camara sur ce tacle insensé contre Monaco, et derrière le remplacement de Safonov a duré un petit peu plus que prévu », a expliqué Ménès dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.