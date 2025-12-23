Mercato : Le coup de théâtre qui va dégoûter le PSG ?

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG envisagerait de saisir une excellente opportunité sur le mercato. Le club de la capitale suivrait en effet avec attention la situation de Dayot Upamecano, en fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich. Les dirigeants bavarois envisageraient toutefois de faire une concession pour régler rapidement la prolongation de l’international français.

Le PSG semble déjà préparer son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale garderait notamment un œil sur Dayot Upamecano, en fin de contrat à l’issue de la saison avec le Bayern Munich. Le10Sport vous a révélé en exclusivité que l’international français était toutefois favorable à une prolongation en Bavière. Mais les négociations bloqueraient autour d’un détail.

Le PSG met la pression au Bayern Munich pour Upamecano Les agents de Dayot Upamecano insisteraient en effet pour inclure une clause libératoire de 65M€ dans le nouveau contrat, et que celle-ci devienne active dès la première année de l’extension du bail. Seulement, le Bayern Munich aimerait qu’elle n’entre en vigueur qu’à partir de 2027. Mais face à la menace du PSG qui plane sur le dossier, les pensionnaires de la Bundesliga seraient prêts à faire un effort.