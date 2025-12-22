F1 - Séparation avec Verstappen : La tromperie inattendue ?

Pierrick Levallet

Et si Max Verstappen changeait d’équipe après 2026 ? Après avoir perdu le titre face à Lando Norris cette année, le Néerlandais pourrait envisager cette possibilité. Red Bull ne s’attendrait pas vraiment à un tel scénario. Et pourtant, le quadruple champion du monde pourrait y penser si l’écurie autrichienne ne domine pas la saison prochaine selon Nico Rosberg.

Pour Max Verstappen, l’année 2025 n’aura pas été aussi radieuse qu’escompté en F1. Le Néerlandais a vu le titre lui échapper au profit de Lando Norris. Il faut dire que le pilote de 28 ans a payé très cher la première partie de saison compliquée du côté de Red Bull, et son homologue de chez McLaren en a profité. L’écurie autrichienne estime toutefois que le quadruple champion du monde lui restera fidèle quoi qu’il arrive en 2026.

«Je pense qu’il nous restera fidèle» « La chose la plus importante pour un sportif, c’est de voir que tout le monde dans l’équipe se donne à fond pour lui. Et je pense que Max est impressionné par la façon dont les résultats et l’atmosphère au sein de l’équipe ont évolué cette année. Bien sûr, Max veut toujours gagner et avoir la meilleure voiture possible, mais nous aussi. Tant que Max sent que nous travaillons dans ce sens et que nous faisons tout notre possible, je pense qu’il nous restera fidèle » a ainsi expliqué Oliver Mintzlaff, patron de Red Bull, à De Telegraaf.