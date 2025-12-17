«Je quitte Liverpool» : Il confirme sa signature à l'OM !

C'est l'un des jolis coups réalisés par l'OM. En 2007, alors qu'il est en fin de contrat avec Liverpool, Boudewijn Zenden rejoint le club phocéen. Une signature sur laquelle il est revenu, rappelant notamment l'influence de Djibril Cissé dans son choix de rejoindre Marseille.
Zenden revient sur sa signature à l'OM
« Je suis parti de Liverpool pour aller à Marseille. J’avais pas mal de contacts avec Djibril Cissé. J’ai joué avec lui à Liverpool et il m’a dit : “Il faut vraiment que tu viennes à Marseille”. Il m’a chauffé, entre guillemets, pour venir. Il y avait l’intérêt de l’OM, mais c’est lui qui m’a vraiment expliqué un peu plus comment ça marche à Marseille. Les choses que je n’avais pas du tout entendues, c’était en fait la popularité de Marseille. Je savais que c’était un grand club qui avait déjà gagné la Ligue des Champions. Ce qui m’a vraiment impressionné, c’était ça. Partout où nous allions jouer, c’était rempli, ça ressemblait presque à jouer à domicile. Ça m’a vraiment étonné », lance-t-il dans une interview accordée à MadeInFoot avant de poursuivre.
« Je n’aurais pas pu imaginer cela, et avec ça, c’est sûr qu’il s’agit d’un club très chaud, avec des supporters très passionnés. Quand ça va bien, c’est super, mais quand ça va un peu moins bien, c’est plus dur, mais c’est comme ça. Je suis resté deux ans à Marseille et j’ai vraiment aimé mon parcours. Malheureusement, j’ai fini deuxième et troisième. Nous étions très près de gagner la Ligue 1 parce que c’était Bordeaux, qui avait gagné avec Gourcuff onze matchs d’affilée. Finalement, nous avons raté le championnat sur deux points », ajoute Boudewijn Zenden.