«Je quitte Liverpool» : Il confirme sa signature à l'OM !

C'est l'un des jolis coups réalisés par l'OM. En 2007, alors qu'il est en fin de contrat avec Liverpool, Boudewijn Zenden rejoint le club phocéen. Une signature sur laquelle il est revenu, rappelant notamment l'influence de Djibril Cissé dans son choix de rejoindre Marseille.

Zenden revient sur sa signature à l'OM « Je suis parti de Liverpool pour aller à Marseille. J’avais pas mal de contacts avec Djibril Cissé. J’ai joué avec lui à Liverpool et il m’a dit : “Il faut vraiment que tu viennes à Marseille”. Il m’a chauffé, entre guillemets, pour venir. Il y avait l’intérêt de l’OM, mais c’est lui qui m’a vraiment expliqué un peu plus comment ça marche à Marseille. Les choses que je n’avais pas du tout entendues, c’était en fait la popularité de Marseille. Je savais que c’était un grand club qui avait déjà gagné la Ligue des Champions. Ce qui m’a vraiment impressionné, c’était ça. Partout où nous allions jouer, c’était rempli, ça ressemblait presque à jouer à domicile. Ça m’a vraiment étonné », lance-t-il dans une interview accordée à MadeInFoot avant de poursuivre.