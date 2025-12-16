Transfert à l'OM : De Zerbi a déjà vendu la mèche !

Axel Cornic

Le mercato hivernal approche à grands pas et un premier danger se dessine déjà pour l’Olympique de Marseille. La Gazzetta dello Sport a en effet annoncé que la Juventus souhaiterait tout miser sur Pierre-Emile Højbjerg, pour offrir un renfort de poids à Luciano Spalletti.

Il faudra tenir bon. Après avoir perdu Adrien Rabiot en toute fin de mercato estival, l’OM pourrait dire adieu à un autre cadre du milieu. Il s’agit de Pierre-Emile Højbjerg, qui aurait la grosse cote du côté de la Serie A.

Højbjerg suivi par la Juventus D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, l’international danois serait la priorité des Bianconeri pour le mercato de janvier. Une tendance confirmée par plusieurs médias de l’autre côté des Alpes, avec une offre qui ne devrait pas tarder à arriver sur le bureau des dirigeants de l’OM, qui ne semblent pour le moment pas vouloir vendre Højbjerg.