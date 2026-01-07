Polémique en plein direct : Un journaliste pète les plombs dans L'Equipe du Soir !

Depuis quelques années, la LFP a décidé de sévir face aux chants jugés discriminatoires dans les tribunes de Ligue 1. Cela avait notamment valu une longue interruption lors d'un Nice-OM de 2019. Une situation qui avait provoqué un énorme dérapage de Dave Appadoo à la télévision.
Dimanche soir lors du derby parisien, le match a été interrompu quelques minutes pour des chants jugés discriminatoires au Parc des Princes. Une situation qu'avait critiquée Luis Enrique, l'entraîneur du PSG. Ce qui n'est pas sans rappeler la polémique qui avait suivi entre l'OGC Nice et l'OM en 2019, ce qui avait provoqué un gros dérapage du journaliste Dave Appadoo.
L'énorme dérapage de Dave Appadoo
En effet, à la 17e minute de ce choc à l'Allianz Riviera, Clément Turpin avait décidé d'arrêter la rencontre pendant une durée assez longue. Il faut dire que les supporters niçois scandaient : « Les Marseillais, c’est des pédés » et « La Ligue, on t’encule ». Le speaker avait pourtant prévenu le public avec un message préventif : « Nous vous demandons de cesser ces propos injurieux, sans quoi le match sera interrompu ».
«Entre eux, ils se traitent de sales péd*s sans problème»
Cela n'avait pas suffi et le match avait donc été interrompu plusieurs minutes, ce qui avait engendré un débat houleux sur le plateau de L'EQUIPE du Soir. En s'adressant à son confrère Yoann Riou, Dave Appadoo avait totalement dérapé : « Yoann, je ne sais pas si tu as des amis issus de la communauté gay, mais moi c’est mon cas. Et entre eux, ils se traitent de sales pédés sans problème ». Des propos qui sont ressortis sur les réseaux sociaux ces dernières heures suite au coup de gueule de Luis Enrique qui avait critiqué l'interruption du derby entre le PSG et le PFC pour des chants anti-Marseillais.