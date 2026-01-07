Polémique en plein direct : Un journaliste pète les plombs dans L'Equipe du Soir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques années, la LFP a décidé de sévir face aux chants jugés discriminatoires dans les tribunes de Ligue 1. Cela avait notamment valu une longue interruption lors d'un Nice-OM de 2019. Une situation qui avait provoqué un énorme dérapage de Dave Appadoo à la télévision.

Dimanche soir lors du derby parisien, le match a été interrompu quelques minutes pour des chants jugés discriminatoires au Parc des Princes. Une situation qu'avait critiquée Luis Enrique, l'entraîneur du PSG. Ce qui n'est pas sans rappeler la polémique qui avait suivi entre l'OGC Nice et l'OM en 2019, ce qui avait provoqué un gros dérapage du journaliste Dave Appadoo.

L'énorme dérapage de Dave Appadoo En effet, à la 17e minute de ce choc à l'Allianz Riviera, Clément Turpin avait décidé d'arrêter la rencontre pendant une durée assez longue. Il faut dire que les supporters niçois scandaient : « Les Marseillais, c’est des pédés » et « La Ligue, on t’encule ». Le speaker avait pourtant prévenu le public avec un message préventif : « Nous vous demandons de cesser ces propos injurieux, sans quoi le match sera interrompu ».