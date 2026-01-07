Rupture de Kylian Mbappé : Coup de tonnerre à 201M€ ?

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Engagé jusqu'au 30 juin 2029 avec la Maison-Blanche, l'international français coute très cher aujourd'hui. En effet, sa valeur marchande avoisinerait les 201,3M€.
Lors de l'été 2017, le PSG a trouvé un accord avec l'AS Monaco pour le recrutement. de Kylian Mbappé. En effet, l'international français a rejoint le club de la capitale sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Et le PSG a levé la clause à 180M€ de Kylian Mbappé.
Mbappé est le 3ème joueur le plus cher du monde...
Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a rejoint le club de ses rêves. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec l'écurie rouge et bleu, l'attaquant de 27 a signé librement et gratuitement au Real Madrid, ayant paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'en 2029.
... derrière Lamine Yamal et Erling Haaland
Ce mardi, l'Observatoire du football du CIES a dévoilé son top 100 des joueurs les plus chers de la planète. Et Kylian Mbappé est classé troisième, derrière Lamine Yamal (343,1M€) et Erling Haaland (255,1M€). Si un club veut arracher le numéro 10 de Xabi Alonso au Real Madrid, il devra lâcher environ 201,3M€.