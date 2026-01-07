Rupture de Kylian Mbappé : Coup de tonnerre à 201M€ ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Engagé jusqu'au 30 juin 2029 avec la Maison-Blanche, l'international français coute très cher aujourd'hui. En effet, sa valeur marchande avoisinerait les 201,3M€.

Lors de l'été 2017, le PSG a trouvé un accord avec l'AS Monaco pour le recrutement. de Kylian Mbappé. En effet, l'international français a rejoint le club de la capitale sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Et le PSG a levé la clause à 180M€ de Kylian Mbappé.

Mbappé est le 3ème joueur le plus cher du monde... Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a rejoint le club de ses rêves. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec l'écurie rouge et bleu, l'attaquant de 27 a signé librement et gratuitement au Real Madrid, ayant paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'en 2029.