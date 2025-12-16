PSG - Ibrahima Konaté : Signature imminente ?

Pierrick Levallet

Et si Ibrahima Konaté signait au PSG l’été prochain ? Le club de la capitale garderait un œil sur la situation du défenseur central de 26 ans, en fin de contrat à l’issue de la saison avec Liverpool. Les Reds aimeraient toutefois prolonger l’engagement de l’international français. Et l’objectif serait même de clore le dossier rapidement.

Le PSG pourrait frapper un grand coup sur le mercato l’été prochain. Le club de la capitale se tiendrait à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens garderaient ainsi un œil attentif sur la situation d’Ibrahima Konaté, dont le contrat à Liverpool expire à l’issue de la saison.

Liverpool veut prolonger Konaté Les Reds n’auraient toutefois pas abandonné le dossier. Les pensionnaires de la Premier League souhaiteraient toujours prolonger l’engagement du défenseur central de 26 ans. Le club anglais aimerait d’ailleurs boucler le dossier assez rapidement.